Голова Луганської ОВА розповів, як пройшов четвер, 2 червня, у найгарячішій області України.

Бої у Сєвєродонецьку тривають, а по Мирній Долині росіяни завдали авіаудару.

Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує про чергові перемоги над цивільною інфраструктурою - б'є по домівках та підприємствах. "Русский мир" у їхньому розумінні - це степ навколо.

З кожним днем ​​зростає кількість зруйнованих будинків та об'єктів інфраструктури.

Лише у Сєвєродонецьку, де ведуться бої у центрі міста, пошкоджено дев'ять будинків. У Лисичанську - два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких могли б виїжджати на пожежі та рятувати життя. 16 будинків зруйновано у Гірському, шість - у Золотому, ще три - у Тошківці.

Цього разу є повідомлення про загибель внаслідок обстрілів міста.

Учора вранці у Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Тривають обстріли цивільної інфраструктури та українських військових у районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки та Лисичанська, було завдано авіаударів поблизу Мирної Долини.