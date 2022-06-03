Генштаб назвав втрати росії в Україні [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Також знищено 535 безпілотників окупантів.
Бойові втрати противника на 3 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 30950 (+100)
- Танки - 1367 (+4)
- Бойові броньовані машини - 3366 (+12)
- Артилерійські системи - 675 (+14)
- РСЗВ - 207 (+0)
- Засоби ППО - 95 (+0)
- Літаки - 210 (+0)
- Вертольоти - 175 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14)
- Крилаті ракети - 121 (+1)
- Кораблі / катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2329 (+4)
- Спеціальна техніка - 51 (+0).
У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.
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