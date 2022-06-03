З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Також знищено 535 безпілотників окупантів.

Бойові втрати противника на 3 червня орієнтовно склали:

Особовий склад - близько 30950 (+100)

Танки - 1367 (+4)

Бойові броньовані машини - 3366 (+12)

Артилерійські системи - 675 (+14)

РСЗВ - 207 (+0)

Засоби ППО - 95 (+0)

Літаки - 210 (+0)

Вертольоти - 175 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14)

Крилаті ракети - 121 (+1)

Кораблі / катери - 13 (+0)

Автомобільна техніка та автоцистерни - 2329 (+4)

Спеціальна техніка - 51 (+0).

У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.