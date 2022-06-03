Туреччина входить до числа країн, що купують зерно, вкрадене росією - посол в Анкарі [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Туреччина входить до числа країн, що купують зерно, яке росія вкрала в України.
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Він також звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні того, хто причетний до перевезень зерна транзитом через турецькі води.
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