У кремлі назвали умову завершення війни в Україні [ Редагувати ]
Військові дії Збройних сил росії в Україні триватимуть до тих пір, поки не будуть досягнуті всі заплановані цілі.
Про це заявив прес-секретар керівника кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, одним з головних завдань "спецоперації" в Україні є захист мирних громадян "Л/ДНР". Він підкреслив, що російські війська вживають усіх необхідних заходів для цього.
"Досягнуті певні результати. Від пронацистськи налаштованих Збройних сил України і елементів звільнені багато населених пунктів, забезпечена можливість людям приступити до мирного життя", - заявив Пєсков.
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