У Херсонській області запрацював український зв'язок [ Редагувати ]
Сьогодні, 3 червня 2022 року, в окупованій Херсонській області знову запрацював український зв'язок.
Про це повідомляє у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлан.
"В області починає з'являтися "Київстар" і "Водафон". Схоже, що окупанти дали живлення на українські мережі. Ще один план росіян зламався завдяки стійкості і хоробрості жителів Херсона. Відключили, хотіли, щоб всі перейшли на російських операторів, але нічого не вдалося", - зазначив він.
За його словами, херсонці можуть пробувати дзвонити своїм близьким.
по темі
В понеділок ввечері, 30 травня, в Херсоні та області зник мобільний зв'язок
На Херсонщині відновили мобільні оператори, він "працює в штатному режимі". Короткочасні складнощі виникали через пошкодження волоконно-оптичної магістралі.
У вівторок, 24 травня, в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок
Без ліків і продуктів, потерпаючи від катувань та репресій, змушені виживати мешканці селища Високопілля Херсонської області
В окупованому Генічеську Херсонської області окупанти намагаються розпочати туристичний сезон