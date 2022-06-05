Росія продовжує вбивати українців, поки деякі просять "не принижувати" країну-окупанта. Москва повинна отримати жорстку відповідь від Європи.

Про це пише у Twitter-акаунті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету - вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць - нові санкції, більше зброї", - пише Подоляк.