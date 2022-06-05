У Херсонській області ЗСУ знищили машину з окупантами [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.
Про це свідчить заява спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
В районі відбитої у ворога Миколаївки на наш спостережний пост наскочила група рашистів на машині. Точними діями наших захисників машина знищена разом з усім її вмістом.
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