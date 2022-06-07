Окпанти вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області російські військові обстріляли населені пункти Криворізького району. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Вночі ворог вдарив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді.
Так, у Великій Костромці 46-річний чоловік отримав поранення. Він знаходиться в лікарні. Також у селі від обстрілів пошкоджено будинки.
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