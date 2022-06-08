Намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади.

Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

"Це (плани про "скасування" незалежності Литви - ред.) - ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії - самообман, який принесе війну на територію ЄС", - наголосив Подоляк.

За його словами, зараз війну можливо зупинити лише якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.