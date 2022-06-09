Смерті та пожежі: подробиці нічного обстрілу Харкова [ Редагувати ]
У четвер вночі, 9 червня, у Харкові внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі у кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще 4 постраждали. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС.
Також частково через обстріли була пошкоджена і будівля школи.
Пожежі стались близько 23:00 і їх загальна площа становила біля 500 кв.м. Для ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС.
О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними, 2 особи загинуло, ще 4 людей зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується.
Так, аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих росіянами об’єктах - у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.
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