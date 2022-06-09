У Мелітополь масово звозять тіла окупантів, м'ясокомбінат перетворили на морг - ГУР [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В окупований Мелітополь (Запорізька область) масово звозять тіла убитих російських солдатів. Тому самопроголошена "влада" міста переобладнала м'ясокомбінат в морг. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, міський морг вже заповнений окупантами. Загарбники шукають додаткові холодильники для зберігання тіл російських військових, які загинули в боях на напрямку Пологи - Гуляйполе.
Зазначається, що 6 червня російські військові оглянули м'ясокомбінат "Арон-М" та повідомили керівництву, що переобладнають його в морг на безоплатній основі.
"Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату", - йдеться у повідомленні.
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