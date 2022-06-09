Донецькі бойовики "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців [ Редагувати ]
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"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці нашої країни, до страти. Їх планують розстріляти.
Бойовики планують стратити:
- двох громадян Британії Ейдена Асліна й Шона Піннера;
- громадянина Марокко Саадуна Брагіма.
Як відзначає російське видання, іноземні бійці нібито "визнали" себе винними у "діях, що спрямовані на насильницьке захоплення влади". Асліна також звинуватили й у "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".
Варто відзначити, що іноземні бійці є військовополоненими. Страта військовополонених, є воєнним злочином, який порушує Женевську конвенцію.
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