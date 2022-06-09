"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці нашої країни, до страти. Їх планують розстріляти.

Бойовики планують стратити:

двох громадян Британії Ейдена Асліна й Шона Піннера;

громадянина Марокко Саадуна Брагіма.

Як відзначає російське видання, іноземні бійці нібито "визнали" себе винними у "діях, що спрямовані на насильницьке захоплення влади". Асліна також звинуватили й у "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Варто відзначити, що іноземні бійці є військовополоненими. Страта військовополонених, є воєнним злочином, який порушує Женевську конвенцію.