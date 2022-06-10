Через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу в повному складі відмовився від участі в бойових діях.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку російські військові силами до 30 батальйонних тактичних груп ведуть бойові дії. Окупанти намагаються сковувати дії військ Сил оборони і не допустити їх подальшого просування і виходу на лінію державного кордону.

На Слов'янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для відновлення наступу. На Донецькому напрямку війська рф завдають ракетних і авіаційних ударів, в тому числі і по населених пунктах.

Також російська армія без успіху намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника також намагалися вести штурмові дії в напрямку Нирково і Миколаївки, але спроба атаки була успішно відбита.

Війська рф зробили спробу провести розвідку боєм в напрямку Нагірного і Берестово, але після з втратами відійшли. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. Зокрема, відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного Високопілля.

На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону в Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Білорусі.