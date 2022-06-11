Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники знищують з артилерії обласний центр у Сєвєродонецьку. Вони регулярно обстрілюють промзону міста, зокрема хімзавод "Азот" мав прильоти весь день, через що сталася масштабна пожежа.

Про це він повідомив у своєму зведенні за 11 червня в етері українського телемарафону "UAРазом".

"росіяни системно обстрілюють промзону міста, хімзавод "Азот" мав прильоти цілий день. Великим калібром пошкоджено потужності комбінату, стався витік мастильних матеріалів - була масштабна пожежа", - сказав Гайдай.

За його словами, в Луганській області наразі "гарячими" напрямками є з боку Попасної та у Сєвєродонецьку. Гайдай підкреслив, що Сєвєродонецька промзона наразі не заблокована. Також ЗСУ мають перемоги у вуличних боях з окупантами.



"Спостерігаємо за берегом річки Сіверський Донець, через спеку рівень води впав на три метри, вже навіть видно затонулу російську техніку в річці біля Білогорівки. Є імовірність, що орки намагатимуться переправитися найближчим часом", - додав голова Луганської ОДА.

Крім того, він підтвердив, що окупанти 10 червня обстріляли Врубівку з вогнеметної системи "Сонцепьок". В результаті "палали цілі вулиці".