Білорусь не може бути посередником між Україною і рф: Подоляк назвав причину [ Редагувати ]
Білорусь не може бути посередником у переговорах між Україною і росією через повномасштабне вторгнення або однієї зі сторін цього процесу.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає видання "Дзеркало".
"Поведінка Білорусі буде описана юридичними формулами як країна-Сателіт, яка сприяла вторгненню в суверенну державу. І територіально, і інфраструктурно, і розвідданими", - заявив він.
Подоляк висловив думку, що Лукашенко не розуміє, як працює міжнародне право і що воно не має терміну давності по військових злочинах.
"Одна справа, коли ти танцюєш, б'ючи опозицію, закриваєш ЗМІ і позбавляєш людей конкурентної політичної системи, а інша, коли юридично будуть доведені факти співучасті в тих чи інших військових злочинах. Все, що відбувалося в Київській області, робили російські військові частини, які заходили з території Білорусі. Я хочу, щоб офіційні особи Білорусі почали про це думати", - додав він.
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