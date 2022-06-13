У тимчасово окупованій частині Запорізької області вводять "податки" для бізнесу. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Самопроголошена "влада" заявила, що вилучатиме по 5-10% з виручки. Так званий "губернатор" Євген Балицький заявив, що "влада" розробила спрощену систему оподаткування.

За словами гайляйтера, в складі "податкової інспекції" є три фахівці з москви.