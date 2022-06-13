В Запорізькій області окупанти вводять "податки" для бізнесу [ Редагувати ]
У тимчасово окупованій частині Запорізької області вводять "податки" для бізнесу. Про це повідомляє "Інтерфакс".
Самопроголошена "влада" заявила, що вилучатиме по 5-10% з виручки. Так званий "губернатор" Євген Балицький заявив, що "влада" розробила спрощену систему оподаткування.
За словами гайляйтера, в складі "податкової інспекції" є три фахівці з москви.
Вже створено податковий кодекс. Але на перший місяць, тобто на червень, ми зробили нульову ставку податку. З 1 липня у нас буде 5% податок з виручки і 10% - для тих, хто займається будь-яким підакцизним товаром - алкоголь, сигарети.
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