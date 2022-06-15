Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві (відео) [ Редагувати ]
Фото: ДСНС
У середу, 15 червня, російські війська вкотре обстріляли Миколаїв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
Внаслідок ударів по багатоповерхівці постраждало п'ятеро людей.
Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених мешканців.
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