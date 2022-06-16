Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це на прес-конференції в Києві заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Всі чотири країни підтримують статус кандидата для України в прив'язці до дорожньої карти. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді", - зазначив Макрон.

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.

"На Єврораді я буду виступати за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу", - додав він.