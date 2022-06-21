Окупанти завдали авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат.

Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.

Окупанти ведуть повітряну розвідку БПЛА.

Крім того, ворог посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

В повідомленні сказано, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.