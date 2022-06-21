Окупанти завдали авіаударів по Миколаївській області [ Редагувати ]
Окупанти завдали авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат.
Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.
Окупанти ведуть повітряну розвідку БПЛА.
Крім того, ворог посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.
У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.
В повідомленні сказано, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.
по темі
У середу, 15 червня, російські війська вкотре обстріляли Миколаїв
Станом на ранок, 13 червня, окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область
Станом на суботу, 4 червня, окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область
У середу, 1 червня, окупанти відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаїву
У вівторок, 31 травня, жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати з міста