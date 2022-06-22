Ще 130 знищених окупантів: нові втрати росії у війні в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти в Україні втратили за минулу добу ще близько 130 військових вбитими. Також було знищено гелікоптер ворога.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
- танків -1496 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
- артилерійських систем - 752 (+0) од,
- РСЗВ - 239 (+0) од,
- засоби ППО - 99 (+1) од,
- літаків - 216 (+0) од,
- гелікоптерів - 182 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
- спеціальна техніка - 60 (+1).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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