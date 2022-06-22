російські окупанти в Україні втратили за минулу добу ще близько 130 військових вбитими. Також було знищено гелікоптер ворога.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,

танків -1496 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,

артилерійських систем - 752 (+0) од,

РСЗВ - 239 (+0) од,

засоби ППО - 99 (+1) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 182 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),

крилаті ракети - 137 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,

спеціальна техніка - 60 (+1).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.