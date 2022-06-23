Розпочався розгляд справи Медведчука: засідання у закритому режимі [ Редагувати ]
У четвер, 23 червня, Личаківський районний суд Львова розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Про це повідомляє "Суспільне".
Йому загрожує до 15 років тюрми.
Засідання будуть проводити у закритому режимі.
Як пояснив суддя Григорій Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашній арешт у травні 2021 року.
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