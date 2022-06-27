Зеленський розповів про переговори з росією [ Редагувати ]
Зараз не час вести переговори з росією через повномасштабну війну. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли буде в змозі це зробити, тобто коли відновить позицію сили.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів "Великої сімки", повідомляє AFP.
Разом з тим Зеленський закликав лідерів G7 обмежити ціну на російську нафту і посилити санкції проти Росії.
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