Кількість жертв через ракетний удар по багатоповерхівці в Білгород-Дністровському районі Одеської області зросла до 19. Постраждалих вже 38. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ.

На цю мить є інформація щодо 19 загиблих цивільних, тіла яких дістали з-під завалів. Госпіталізовано 38 постраждалих, шестеро з яких - діти. Двоє неповнолітніх у важкому стані.

Як інформують в СБУ, одна дитина, яку дістали з-під завалів, знаходиться в комі. Ще 8 людей звернулися за медичною допомогою. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають. Точна кількість потерпілих встановлюється.

У відомстві зазначають, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.