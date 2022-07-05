За дорученням президента України Володимир Зеленський та керівника Офісу президента Андрій Єрмак Офіс президента розробив Fast Recovery план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України.

4 липня Уряд презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.

Подробиці

Fast Recovery - проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно.

- проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.

Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів.

Серед них необхідно відновити:

майже 400 шкіл,

близько 300 садочків,

300 лікарень,

об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання).

Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло.

Паралельно з цим ми працюємо над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації нашої держави. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд.