Відбудова інфраструктури: в Україні розробили Fast Recovery план [ Редагувати ]
За дорученням президента України Володимир Зеленський та керівника Офісу президента Андрій Єрмак Офіс президента розробив Fast Recovery план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України.
4 липня Уряд презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.
Подробиці
- Fast Recovery - проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно.
- Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд.
Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів.
Серед них необхідно відновити:
- майже 400 шкіл,
- близько 300 садочків,
- 300 лікарень,
- об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання).
Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло.
Паралельно з цим ми працюємо над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації нашої держави. Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд.
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