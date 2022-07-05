Зеленський відреагував на обмеження щодо пересування військовозобов'язаних [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеженя на переміщення країною для військовозобов’язаних.
Про це повідомляє у зверненні голова української держави.
"Я бачу, що є різні оцінки такого рішення (Генштабу - ред.), є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - заявив Зеленський
Також він додав, що таке нововведення викликало багато суперечок в українському суспільстві.
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