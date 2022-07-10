У суботу пізно ввечері, 9 липня, російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

Щонайменше, три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Яру, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "ураганів.

В результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. На місці працюють рятувальники - намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

На даним момент рятувальники виявили шість загиблих і п'ять поранених.

За словами місцевих жителів, під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, в тому числі 9-річна дитина.