В результаті нічних обстрілів в Донецькій області зруйновано будівлю місцевої адміністрації в Соледарі.

Про це повідомляє "Вільне радіо".

Повідомляється, що російські війська завдали удару в ніч на 10 липня. В результаті вигоріли всі приміщення виконкому.

"Місцеві кажуть, що десь о першій годині ночі по будівлі прилетіли 2 снаряди. Швидко загорілася пожежа, все вигоріло", - повідомив місцевий депутат Ігор Зелений.

За його словами, ніхто не постраждав, але пожежа повністю зруйнувала будівлю, оскільки всі рятувальники на той момент виїхали на місце ракетного удару в Часів Яру.