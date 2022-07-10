Окупанти повністю зруйнували будівлю адміністрації в Соледарі [ Редагувати ]
В результаті нічних обстрілів в Донецькій області зруйновано будівлю місцевої адміністрації в Соледарі.
Про це повідомляє "Вільне радіо".
Повідомляється, що російські війська завдали удару в ніч на 10 липня. В результаті вигоріли всі приміщення виконкому.
"Місцеві кажуть, що десь о першій годині ночі по будівлі прилетіли 2 снаряди. Швидко загорілася пожежа, все вигоріло", - повідомив місцевий депутат Ігор Зелений.
За його словами, ніхто не постраждав, але пожежа повністю зруйнувала будівлю, оскільки всі рятувальники на той момент виїхали на місце ракетного удару в Часів Яру.
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