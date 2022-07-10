російські війська намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони Збройних сил України вглиб тимчасово зайнятої території на півдні країни.

Про це повідомляє Генштаб.

На Сіверському напрямку окупанти застосували ствольну та реактивну артилерію, аби обстрілювати райони населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім цього, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

На Харківському напрямку росіяни застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та Харківської області на північ, схід та південь від міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Використов авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

Ворог провалив розвідку боєм в напрямку Мазанівки завдяки вмілим діям українських воїнів та відійшов з втратами.

На Бахмутському напрямку вротивник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Противник завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мав, та відійшов.

На Південнобузькому напрямку окупанти наявними засобами вогневого ураження намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Також повідомляється, що у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує в морі два носії високоточної зброї.

Окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках.