У Миколаєві прозвучали потужні вибухи [ Редагувати ]
Рано вранці 12 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомляється у Telegram мера Миколаїва Олександра Сенкевича.
Повідомляється про потужні вибухи у всіх районах обласного центру. У місті з 4:04 оголошена повітряна тривога.
Очевидці повідомляють, що вибухи були чутні у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.
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