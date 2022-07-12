Рано вранці 12 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомляється у Telegram мера Миколаїва Олександра Сенкевича.

Повідомляється про потужні вибухи у всіх районах обласного центру. У місті з 4:04 оголошена повітряна тривога.

Очевидці повідомляють, що вибухи були чутні у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.