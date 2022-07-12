Ракетний удар по Миколаєву: кількість поранених зросла втричі [ Редагувати ]
В результаті ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Ракети влучили в житлові будинки та лікарні.
Як повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, по Миколаєву окупанти застосували касетні боєприпаси і "Торнадо-С".
Зруйновані ліцей, лікарня та пошкоджені приватні будинки. 12 осіб травмовано... Невідворотне покарання чекає кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, чи віддавав він накази або виконував їх.
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