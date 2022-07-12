Росія не буде оголошувати війну Україні або мобілізацію всередині країни найближчим часом. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час телемарафону.

"Путін (президент рф володимир путін - ред.) не визнає, що він не досяг своєї основної мети по окупації в короткі терміни. Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу", - підкреслив Скібіцький.

При цьому він зазначив, що лідер країни-агресора не ініціюватиме загальну мобілізацію в рф без оголошення війни.

Варто зауважити, що раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення росією війни або мобілізації вже 15 липня. Саме в цей день пройдуть позачергові засідання держдуми і дира федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".