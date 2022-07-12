Із початку липня, коли запрацював візовий режим із російською федерацією, лише кілька росіян подали заявки на візу для в'їзду в Україну.

Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

За словами представника відомства Олега Ніколенка, МЗС отримало десять звернень від громадян росії за візами для поїздки до країни, більшість з яких - короткострокові.

"Надійшло десять звернень. Шість на короткострокові візи та чотири на довгострокові з метою возз'єднання з сім'єю", - зауважив Ніколенко.

Із 1 липня поточного року між Україною та росією діє візовий режим. Щоб потрапити росіянину в Україну, необхідна відповідна віза у закордонному паспорті.

Остаточне рішення щодо в'їзду громадянин рф - за українськими прикордонниками.