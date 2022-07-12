Скільки росіян подали заявки на візу для в'їзду в Україну [ Редагувати ]
Із початку липня, коли запрацював візовий режим із російською федерацією, лише кілька росіян подали заявки на візу для в'їзду в Україну.
Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України.
За словами представника відомства Олега Ніколенка, МЗС отримало десять звернень від громадян росії за візами для поїздки до країни, більшість з яких - короткострокові.
"Надійшло десять звернень. Шість на короткострокові візи та чотири на довгострокові з метою возз'єднання з сім'єю", - зауважив Ніколенко.
Із 1 липня поточного року між Україною та росією діє візовий режим. Щоб потрапити росіянину в Україну, необхідна відповідна віза у закордонному паспорті.
Остаточне рішення щодо в'їзду громадянин рф - за українськими прикордонниками.
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