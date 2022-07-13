Правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє пресслужбу Київської міської прокуратури.

Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.

За даними слідства, мешканці Чернівецької області хотіли незаконно переправити через кордон з Молдовою чоловіка призовного віку. Ділків затримали на АЗС у Чернівцях під час отримання коштів.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України. Організаторам схеми вже оголосили підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії здійснювалися працівниками Солом’янської окружної прокуратури міста Києва.