У росії хочуть повністю втягнути Білорусі у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Так, кремль має намір утилізувати армію сусіда і усунути від влади лукашенка.