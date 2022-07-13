"Для росії потрібне усунення Лукашенка від влади" - Офіс президента [ Редагувати ]
У росії хочуть повністю втягнути Білорусі у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Так, кремль має намір утилізувати армію сусіда і усунути від влади лукашенка.
Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом лукашенка. Далі - поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі.
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