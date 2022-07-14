В Україні всі з нетерпінням чекають на завершення війни і стежать за її перебігом. Щоденно ми сподіваємось на тишу та спокій в кожному куточку нашої держави. Ясновидиця Валерія, чиї прогнози вражають українців своєю точністю, розповіла, чого очікувати у п'ятницю, 15 липня.

"Харків, Херсон, можливо Полтава. Також можуть бути Миколаїв, Дніпро, Суми, Чернігів та західні області. Зберігається небезпека біля залізнодорожнього полотна", - застерегла ясновидиця.

Крім того, вона зазначила, що ракетна атака на Вінницю, яка сталась 14 липня, відбулась не тільки силами окупантів, але й за рахунок зрадників України.

Валерія також зауважила: "Будуть події в Китаї та США. Можливо якісь катаклізми. Також я чекаю появи якоїсь жінки, яка змінить хід подій в кращу нашу сторону".