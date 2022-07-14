"Тюрьма - найкраще, що їх очікує": Зеленський про екіпаж підводного човна, який ударив по Вінниці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський пригрозив відповідальністю екіпажу російського підводного човна, який завдав ракетного удару по Вінниці.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Хочу, щоб ця команда тієї "посудини", з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, знала, що тюрьма - це найкраще, що їх очікує", - наголосив глава держави.
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