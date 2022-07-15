ЗСУ розповіли подробиці ракетних ударів по Вінниці [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Удари по Вінниці в четвер завдавав малий ракетний корабель рф. Всього було випущено три ракети типу "Калібр".
Про це повідомляє у Facebook Оперативе командування "Південь".
Ракетну атаку окупанти здійснили біля мису Фіолент в тимчасово окупованому Криму.
"Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари. Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент був здійснений пуск трьох ракет типу "Калібр", що потрапили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що через наростання шторму корабельне угруповання ворожого флоту знову змінило склад: у готовності до ракетних ударів знаходяться три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучені два великі десантні кораблі.
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