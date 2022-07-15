Серйозні зміни у війні на користь України: Резніков назвав сроки [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Про це він сказав виданню Financial Times.
Це може статися вже до кінця поточного року.
Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною.
Міністр висловив впевненість, що Україна отримає більше систем великої дальності, зокрема, американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже "змінили правила гри у війні".
Україна використала їх (HIMARS - ред.) за останні три тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину рф.
Він сказав, що США спочатку побоювалися, що відправка в Україну HIMARS призведе до ескалації війни, але тепер, за його словами, партнери надішлють більше, у тому числі з ракетами з дальністю польоту 300 км.
Я думаю, що це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність.
Глава Міноборони додав, що західна зброя має більшу дальність дії і точніша, ніж стара українська артилерія радянських часів, а тому тепер втрати українських військових суттєво скоротилися у порівнянні з тим, що ще в травні на Донбасі в середньому складали до 100 осіб на день.
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