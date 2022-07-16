Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО в морській операції [ Редагувати ]
НАТО надав Грузії статус оперативного партнера по операції "Морський страж". Про це повідомляє "Грузія Онлайн".
Зазначено, що Альянс прийняв позитивне рішення після того, як тактичні підрозділи берегової охорони Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії успішно завершили чотирирівневу оцінку НАТО.
Морська операція НАТО із забезпечення безпеки "MSO Sea Guardian" стартувала в листопаді 2016 року і замінила військово-морську операцію "Активні зусилля" (Operation Active Endeavor), що діяла в рамках 5-ої статті НАТО в 2001-2016 роках. Вона проводиться в Середземному морі.
Основна мета операції - забезпечення безпеки на морі та своєчасного реагування на загрози. Вона спрямована на запобігання будь-яких спроб терористичної діяльності на морі.
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