Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогоднішній день навіть те, що Шойгу (міністр оборони рф Сергій Шойгу - ред.) доповів про те, що вже вони контролюють Луганську область, то можу сказати, що більшість області вони контролюють, але два населених пункти (Білогорівка та Верхньокам‘янка - ред.), там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки. При цьому штурми тривають постійно, але загарбники не мають успіху.

За словами голови ОВА, для пошуку слабких місць в нашій обороні, росіяни відправляють ДРГ. Але їх постійно знищують наші війська.