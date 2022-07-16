Російська пропаганда масово поширює повідомлення про підвищену загрозу ударів по території України, здійснюючи інформаційний терор. Але українці не повинні довіряти та підігравати йому.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи анонімному джерелу. Це набуває іноді нездорових форм, коли соціальними мережами та сайтами поширюються свідомі "вкиди" з Росії, мета яких лише одна: доповними ракетний та артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна не має підігравати фейкам з боку ворога, нашій державі потрібен "інформаційний суверенітет". Тоді кожен громадянин зможе сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-яке повідомлення, від кого б вони не йшли.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя", - наголосив президент.