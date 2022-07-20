В середу, 20 липня, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Ліпавський прибули з візитом до України. Про це повідомляють Шалленберг і Ліпавский у Twitter.

Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна росії зробила з цією прекрасною країною і її народом. Ми будемо продовжувати стояти з Україною.

Він також опублікував фото з наслідками російських бомбардувань.

Водночас глава МЗС Чехії опублікував відео з вокзалу Києва і зазначив, що чекає переговорів з представниками України.