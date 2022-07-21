Окупанти випустили 20 реактивних снарядів по Дніпропетровській області [ Редагувати ]
У четвер вночі, 21 липня, російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.
По Червоногригорівській громаді було випущено понад 20 реактивних снарядів.
На місці обстрілу працюють піротехніки, шукають і знешкоджують боєприпаси, що не здетонували. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
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