У четвер, 21 липня, окупанти завдають ракетних ударів по Харкову. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!

Мер міста Ігор Терехов звернувся до громадян.

Шановні харків'яни! Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!

Пізніше він повідомивши про поранених та влучання.