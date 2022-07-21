По Харкову б'ють ракетами та з артилерії: усім пройти в укриття [ Редагувати ]
У четвер, 21 липня, окупанти завдають ракетних ударів по Харкову. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.
росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!
Мер міста Ігор Терехов звернувся до громадян.
Шановні харків'яни! Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!
Пізніше він повідомивши про поранених та влучання.
Є поранені. Є попадання до однієї з медустанов Харкова. Будьте обережні, бережіть своє життя.
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