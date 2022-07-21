Під завалами школи, що була зруйнована в результаті обстрілу Краматорська у четвер, 21 липня, знайшли одного загиблого.

Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб, - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники вже провели розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи. Роботи тривають.