Обстріл Краматорська: під завалами школи знайшли загиблого [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Під завалами школи, що була зруйнована в результаті обстрілу Краматорська у четвер, 21 липня, знайшли одного загиблого.
Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб, - йдеться в повідомленні.
Наразі рятувальники вже провели розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи. Роботи тривають.
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