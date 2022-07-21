У Луганській області окупанти розпочали підготовку до "референдуму" [ Редагувати ]
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На окупованій території Луганської області росіяни розпочали підготовку до "референдуму".
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Почалася певна підготовка до "референдуму", але справжні результати окупантам не потрібні, бо все одно намалюють бажані показники", - сказав Гайдай.
Він додав, що насправді проводити референдум по суті немає для кого, адже багато людей покинули зону бойових дій на окупованій Луганській області.
"Тільки із Сєвєродонецька евакуювалися близько 100 тисяч населення - чи не це є гідною відповіддю на питання бажання чи небажання приєднатися до рф?", - говорить голова ОВА.
Він додав, що нині в містах, де були активні бойові дії, гуманітарна ситуація критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, їх ніхто не забирає, спека робить свою справу.
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