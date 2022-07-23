Українські бійці відбили два наступи росіян за минулу добу. Також ЗСУ знищили ще один склад з боєприпасами ворога у Слов'яносербську.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, з боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганською та Донецькою областями,

Зокрема, 22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві.

"Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але ЗСУ мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри. Так, лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу надходить із різних місць. Втім, наші захисники готові до спротиву", - зазначив Гайдай.

Так, учора штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

При цьому ворогом була застосована авіація, здійснені дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілі мінометами.

"Не додає сміливості окупантам і знищення ще одного складу з боєприпасами. На цей раз на Слов’яносербщині. Менш впевнені у своїй силі росіяни і в нещодавно захоплених містах та селах", - повідомляє Гайдай.

За його словами, там залишилося близько 10-15 % населення.

"Переважно, літні люди та так звані "ждуны". Але й серед них окупанти вбачають ворогів. В Сєвєродонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - пише Гайдай.