Удар по Одеському порту: Україна продовжить підготовку до запуску експорту [ Редагувати ]
Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, попри сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту. Про це повідомляється у Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Так, ранкові події в черговий раз показали світу справжні наміри росії. Саме тому українська сторона підписувала угоду про "зерновий коридор" з ООН і Туреччиною, а не безпосередньо з росією.
В останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою ціллю ворога. Кожен день десятки ракет направляються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш опір.
Він також додав, що залізничники, автодорожники і портовики працюють щодня в умовах військової агресії.
Попри удар, триває технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції з українських портів.
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