Україна, для пришвидшення своєї перемоги у війні з росією, має отримати від союзників далекобійні ракети до HIMARS. Це також зменшить втрати серед мирного населення та знизить тиск рф на Європу.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS - чудовий "вимикач" російської пихи…", - зазначив Подоляк.