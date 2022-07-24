У Зеленського відповіли, що може пришвидшити перемогу України у війні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна, для пришвидшення своєї перемоги у війні з росією, має отримати від союзників далекобійні ракети до HIMARS. Це також зменшить втрати серед мирного населення та знизить тиск рф на Європу.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS - чудовий "вимикач" російської пихи…", - зазначив Подоляк.
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