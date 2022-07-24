Контррозвідники дроном знищили російський танк і 15 загарбників [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 військових армії рф. Відповідне відео СБУ опублікувала у Telegram.
Співробітники спецслужби перехопили аудіорозмову російського військового - очевидця цієї події, з матір'ю.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, ... дроном! Дроном, мама, дроном... Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - цитує СБУ росіянина.
"І нічого додати про долю цих загарбників: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців", - зазначили в СБУ.
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