Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 військових армії рф. Відповідне відео СБУ опублікувала у Telegram.

Співробітники спецслужби перехопили аудіорозмову російського військового - очевидця цієї події, з матір'ю.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, ... дроном! Дроном, мама, дроном... Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - цитує СБУ росіянина.

"І нічого додати про долю цих загарбників: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців", - зазначили в СБУ.